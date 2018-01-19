Парубий закрыл VII сессию Рады, следующая откроется 6 февраля
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подвел итоги и закрыл седьмую сессию Рады. Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.
"Она была сложная (VII сессия, - ред.), но вместе с тем это была продуктивная работа", - отметил он.
Парубий очертил главные вопросы, которые нужно рассмотреть на восьмой сессии, выделив среди них вопрос национальной безопасности и обороны.
"Также необходимо принять ряд законопроектов, необходимых для имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, закон об антикоррупционном суде", - подчеркнул спикер Рады.
Сегодня в сессионном зале зарегистрировались 337 депутатов.
Парубий объявил седьмую сессию Верховной Рады восьмого созыва закрытой. В сессионном зале прозвучал гимн Украины.
Следующая, восьмая сессия, начнется во вторник, 6 февраля.
18 января депутаты снова отказались включать антикорсуд в повестку дня, зато приняли во втором чтении закон о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Этим документом парламент, в частности, законодательно признал Россию агрессором и оккупантом, а также одобрил решение президента Петра Порошенко об использовании ВСУ для освобождения захваченной гибридной армией РФ территории Донбасса.
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