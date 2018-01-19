Украина предложила Грузии вместе работать над санкциями против РФ

Президент Петр Порошенко поблагодарил грузинскую сторону за возможность для реабилитации украинских военных, получивших ранения в зоне АТО

Украина предлагает Грузии совместно работать над усовершенствованием механизма санкций против России, предусмотрев в нем ответственность РФ за ее агрессию против грузинского государства. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, сейчас идет работа по совершенствованию механизма санкций против государства-агрессора, и Тбилиси может к ней присоединиться.

"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - отметил Порошенко.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии. Также президент поблагодарил грузинскую сторону за предоставленную возможность для реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, а также членов их семей.

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Кроме того, Порошенко и Кобахидзе отметили важность имплементации декларации об установлении стратегического партнерства между двумя странами, подписанной во время визита главы украинского государства в Грузию в июле 2017 года.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении межпарламентских связей между Украиной и Грузией. В частности, речь шла о тесной координации позиций в международных парламентских ассамблеях, прежде всего в ПАСЕ, и международных организациях.

Президент и спикер парламента также обсудили совместное празднование 100-летия установления дипломатических отношений между Украинской державой Павла Скоропадского и Грузинской демократической республикой, которое будет отмечаться 4 июля 2018 года.

21 декабря 2017 года Совет Евросоюза продлил на очередные полгода экономические санкции против РФ за ее агрессию против Украины.

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