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Германия хочет проверить закон о Донбассе на соответствие Минску

20.01.2018 11:20
Правительство ФРГ пока не дает принятому закону никаких оценок, но говорит, что проверит, не противоречит ли он минским соглашениям
Германия хочет проверить закон о Донбассе на соответствие Минску
Штеффен Зайберт (фото - Bundesregierung.de)

Федеральное правительство Германии изучает, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом 18 января, соответсвует минским соглашениям. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

По его словам, минские соглашения - "рамки, которые были созданы для поиска мирного решения" конфликта в Донбассе. Эти рамки должны остаться неизменными, подчеркнул Зайберт.

При этом он отметил, что правительство пока не дало окончательную оценку утвержденному закону. 

18 января 2018 года за проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") проголосовали 280 парламентариев. 

В МИД Российской Федерации считают, что закон "полностью противоречит минским соглашениям". Там увидели в положениях закона о переформатировании АТО и создании объединенного оперативного штаба "подготовку к новой войне"

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что принятый закон, в котором Россия признается агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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