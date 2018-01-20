Германия хочет проверить закон о Донбассе на соответствие Минску
Федеральное правительство Германии изучает, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом 18 января, соответсвует минским соглашениям. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.
По его словам, минские соглашения - "рамки, которые были созданы для поиска мирного решения" конфликта в Донбассе. Эти рамки должны остаться неизменными, подчеркнул Зайберт.
При этом он отметил, что правительство пока не дало окончательную оценку утвержденному закону.
18 января 2018 года за проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") проголосовали 280 парламентариев.
В МИД Российской Федерации считают, что закон "полностью противоречит минским соглашениям". Там увидели в положениях закона о переформатировании АТО и создании объединенного оперативного штаба "подготовку к новой войне"
Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что принятый закон, в котором Россия признается агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям.
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