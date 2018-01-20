Германия хочет проверить закон о Донбассе на соответствие Минску

Правительство ФРГ пока не дает принятому закону никаких оценок, но говорит, что проверит, не противоречит ли он минским соглашениям

Федеральное правительство Германии изучает, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом 18 января, соответсвует минским соглашениям. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.



По его словам, минские соглашения - "рамки, которые были созданы для поиска мирного решения" конфликта в Донбассе. Эти рамки должны остаться неизменными, подчеркнул Зайберт.



При этом он отметил, что правительство пока не дало окончательную оценку утвержденному закону.



18 января 2018 года за проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") проголосовали 280 парламентариев.



В МИД Российской Федерации считают, что закон "полностью противоречит минским соглашениям". Там увидели в положениях закона о переформатировании АТО и создании объединенного оперативного штаба "подготовку к новой войне"

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что принятый закон, в котором Россия признается агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.