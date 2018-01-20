Закон о Донбассе не перечит "Минску", это словоблудие - Геращенко
Принятый Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса, где Россия агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко в своем Facebook.
"Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что минские договоренности, которые, как она неоднократно напоминал, являются основой международных санкций против России, закреплены в других законодательных актах, принятых украинским парламентом.
По ее словам, закон о Донбассе также вводит определенную международную терминологию, в частности, "эффективный контроль", а также направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а потому "не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".
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12 декабря в ООН заявили, что в законопроекте "не хватает четкости" в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. Позднее были опубликованы тексты документов.
6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"). 17 ноября парламентский комитет по нацбезопасности и обороне утвердил окончательный вариант текста для рассмотрения его во втором чтении.
15 января в Раде заявили, что к законопроекту подано 673 поправки.
18 января за документ проголосовали 280 парламентариев. Теперь закон должен подписать президент.
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