Закон о Донбассе не перечит "Минску", это словоблудие - Геращенко

Уполномоченный президента по мирному урегулированию заявила, что закон фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Россией

Принятый Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса, где Россия агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко в своем Facebook.



"Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - говорится в сообщении.



Она подчеркнула, что минские договоренности, которые, как она неоднократно напоминал, являются основой международных санкций против России, закреплены в других законодательных актах, принятых украинским парламентом.



По ее словам, закон о Донбассе также вводит определенную международную терминологию, в частности, "эффективный контроль", а также направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а потому "не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".



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12 декабря в ООН заявили, что в законопроекте "не хватает четкости" в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. Позднее были опубликованы тексты документов.