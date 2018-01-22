Форум в Давосе: Порошенко в десятке самых богатых участников

На первом месте, по данным издания Cityam.com, основатель Microsoft Билл Гейтс

Президент Петр Порошенко занял девятое место в списке самых богатых участников экономического форума в Давосе этого года. Его состояние оценивается в $ 1,6 млрд. Об этом сообщает Cityam.com.

На первом месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с $72,5 млрд состояния, на втором - основатель китайского оптового гиганта Alibaba Джек Ма. Его состояние издание оценило в $47,2 млрд, на третьем - менеджер инвестора и хедж-фондов Рэй Далио.

У президента США Дональда Трампа - шестое место (его состояние составило $ 4,9 млрд., - ред.)

Фото: cityam.com

В Давосе с 23-26 января 2018 года будет проходить 47-й Всемирный экономический форум.

Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей.

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