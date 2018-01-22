Климкин: В ближайшее время Волкер встретится с Сурковым

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что для Украины чрезвычайно важно освобождение заложников и политзаключенных граждан Украины

В ближайшие дни спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс- конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Климкин отметил, что для Украины чрезвычайно важно освобождение заложников и политзаключенных граждан Украины.

"В ближайшие дни специальный представитель США Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом мы сможем использовать, в том числе новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были усилены и со стороны США, со стороны ЕС и стран Большой семерки. Для нас важно, чтобы такие санкции были усилены и из-за оккупированного Крыма", - сказал он.

Во время первой встречи с Сурковым Волкер сказал ему, что русскоговорящим плохо там, где есть российские войска.

28 октября 2017 года на встрече с украинскими парламентариями Волкер заверил - США будут давить на Россию, чтобы ее войска покинули территорию Украины.

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