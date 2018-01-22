В МИД назвали провокацией слухи о встрече Порошенко с Путиным

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что подобные встречи проходят только во время международных переговоров, например, в нормандском формате

В МИД называют провокацией информацию о непубличных встречах президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на пресс-конференции на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне не известно ни об одной непубличной встрече. Я считаю, что это со стороны Пескова не оговорка, а сознательная провокация", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что подобные встречи проходят только во время международных переговоров, например, в нормандском формате.

Накануне ряд росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова обнародовали информацию о том, что Порошенко и Путин якобы поддерживают контакты, в частности проводят встречи.

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