В МИД не видят смысла переносить переговоры по Донбассу в Астану
В Министерстве иностранных дел Украины не видят смысла переносить минскую площадку по Донбассу в Астану. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.
"Такую идею, а не формальное предложение, наши казахские коллеги уже высказывали. Если у нас будет понимание, что изменение локации нам что-то даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию... Проблема того, что происходит на минской площадке - это проблема со стороны России", - сказал он.
Климкин отметил, что эта проблема заключается в том, что Россия не желает выполнять взятые на себя обязательства и перекручивает смысл договоренностей, чтобы конфликт на Донбассе распространить на всю Украину.
"Минск, Астана, другой город, это не ключевой вопрос... Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам позитива в результате", - добавил он.
19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его коллега Дональд Трамп предложил поменять место переговоров о Донбассе.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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