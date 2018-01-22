В МИД не видят смысла переносить переговоры по Донбассу в Астану

В Министерстве иностранных дел Украины не видят смысла переносить минскую площадку по Донбассу в Астану. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Такую идею, а не формальное предложение, наши казахские коллеги уже высказывали. Если у нас будет понимание, что изменение локации нам что-то даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию... Проблема того, что происходит на минской площадке - это проблема со стороны России", - сказал он.

Климкин отметил, что эта проблема заключается в том, что Россия не желает выполнять взятые на себя обязательства и перекручивает смысл договоренностей, чтобы конфликт на Донбассе распространить на всю Украину.

"Минск, Астана, другой город, это не ключевой вопрос... Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам позитива в результате", - добавил он.