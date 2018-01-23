Опрос: 67% украинцев хотят видеть новые лица в политике

По данным исследования Деминициатив и Центра Разумкова, в открытом вопросе респонденты называли фамилии Вакарчука, Мураева, Зеленского

Две трети населения Украины (67%) считает, что Украина нуждается в новых политических лидерах, однако только 19% считает, что такие лидеры уже есть. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце 2017-го Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

22% сказали, что достаточно тех, кто уже есть, а 11% затруднились ответить.

"В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии, - ред.) чаще всего были названы: Святослав Вакарчук, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Владимир Зеленский, но и эти фамилии называли 1-2% населения", - отмечается в сообщении.

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Директор фонда Демократические инициативы им. Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что в рейтинге партий, которые прошли бы Верховную Раду, "есть сенсация".

Опрос был проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

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