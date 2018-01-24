Коррупция остается самой большой проблемой Украины - Байден

Экс-вице-президент США посоветовал нынешней администрации следить, что говорят представители Украины, что недоговаривают и как выполняют обещания

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что коррупция остается самой большой проблемой Украины. Об этом он сказал в Совете по международным отношениям США, передает Голос Америки.



Он посоветовал служащим администрации Трампа внимательно фиксировать, что говорят и что недоговаривают представители Украины и проверять, как выполняются обещания.



"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как поехал туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны дать Украине долгострочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они сделают шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (...) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", - рассказал Байден.



При этом он поприветствовал предоставление Украине летального защитного вооружения и отметил, что лично настаивал на этом, будучи в администрации Обамы.



Ранее Байден говорил, что США требовали увольнения с должности главы ГПУ Виктора Шокина, который возглавлял ведомство с февраля 2015 года по апрель 2016.

Читайте также: Что рассказал Байден об Украине в своих мемуарах

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



