НАБУ пришло с обыском домой к Пимаховой - адвокат

По словам юридического защитника заместителя главы Миграционной службы, сотрудники бюро отказались дожидаться адвоката и выломали дверь

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск дома у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Об этом сообщил ее адвокат Богдан Хмельницкий в Facebook.

По его словам, когда он приехал к Пимаховой, дверь в ее жилище была выломана.

"Сотрудники НАБУ отказались дожидаться адвоката, выломали дверь и приступили к обыску", - отметил Хмельницкий.

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29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что был задержан "агент НАБУ по подозрению в попытке дать взятку" первому замглавы ГМС Дине Пимаховой. Национальное антикоррупционное бюро в свою очередь обвинило Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в том, что их сотрудники якобы умышленно помешали проведению спецоперации, направленной на выявление "участников организованной преступной группировки" миграционной службе.

В бюро говорят, что "по материалам дела, чиновник сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме $30 тысяч: сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины".

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