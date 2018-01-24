В НАБУ объяснили, что искали дома у Пимаховой

Обыски проводятся "с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно, полученных чиновниками Миграционной службы в качестве взяток", заявили в бюро

В НАБУ подтвердили информацию о проведении обысков в рамках уголовного производства по фактам коррупции в Государственной миграционной службе. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook НАБУ.

Там отметили, что обыски проходят "в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы Украины, занимающим особо ответственное положение".

Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных чиновниками ГМС в качестве взяток, а также для "выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления".

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В НАБУ сообщили, что по данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы), с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранцев на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока.

"По мнению детективов бюро, за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что начали досудебное расследование в этом уголовном производстве 28 ноября 2017 года на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, "которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины".

Ранее сегодня сообщалось, что НАБУ проводит обыск дома у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что был задержан агент НАБУ по подозрению в попытке дать взятку Пимаховой. НАБУ назвало эти обвинения не соответствующими действительности. В бюро говорят, что чиновник сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме $30 тысяч: сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в том, что их сотрудники умышленно помешали проведению спецоперации, направленной на выявление "участников ОПГ" в этой Миграционной службе.

С 6 декабря Пимахова находится в отпуске, так как "из-за ситуации с попыткой передачи ей взятки агентом Национального антикоррупционного бюро" у нее якобы ухудшилось здоровье.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что поддержит обвинение против Пимаховой, если в САП увидят для того основания.

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