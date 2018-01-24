Волкер провел "интересный разговор" с Левочкиным и Бойко
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Киев встретился с народными депутатами из фракции Оппозиционного блока. Об этом Волкер сообщил на своей странице в Twitter.
"Был интересный разговор и общее стремление к миру и нормализации в Донбассе", - написал Волкер, опубликовав совместное фото с депутатом Сергеем Левочкиным и главой фракции Оппоблока Юрием Бойко.
Пресс-служба Оппоблока сообщила, что "стороны обсудили ситуацию и пути мирного урегулирования на Донбассе".
Ранее Волкер встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.
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