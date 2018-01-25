Глава МВФ Лагард - президенту Порошенко: Следует ускорить реформы
Глава Международной валютного фонда Кристин Лагард в Давосе встретилась с президентом Петром Порошенко и "обсудила последние экономические события и перспективы для Украины". Об этом говорится в ее заявлении по результатам встречи.
"Я подчеркнула, что Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к росту, который необходим для улучшения стандартов жизни людей", - отметила Лагард.
Глава МВФ заверила, что Фонд готов продолжать поддерживать Украину совместно с другими международными партнерами.
Также она сообщила, что на встрече говорили о назначении нового главы НБУ.
19 января начальник департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что некоторые положения законопроекта президента об Антикоррупционном суде нуждаются в пересмотре. Об этом Лагард должна была лично поговорить с Порошенко на полях Всемирного экономического форума.
Порошенко после встречи сообщил, что "Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества" с МВФ.
Тема дня: Антикорсуд - пойдет ли власть наперекор МВФ
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