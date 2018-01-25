Порошенко: Фейки - часть гибридной агрессии РФ против всего мира

Десятки тысяч украинцев защищают не только суверенитет и независимость своей страны, но и свободу, демократию в Европе и мире, отметил президент

Фейковые новости - часть гибридной агрессии России против всего демократического мира. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня, выступая на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Было бы чрезвычайно важно сообщать правдивую информацию о том, что происходит в стране, защищать весь мир от фейковых новостей. Это тренд, который наблюдается по всему миру - в США, Канаде, в большинстве европейских стран", - сказал глава государства.

"Фейковые новости координируются качественно. Вы понимаете, что это часть гибридной агрессии России не только против Украины, но и против всего демократического мира", - добавил Порошенко.

Президент также отметил, что Украина тратит 6% своего ВВП на сферу безопасности и обороны, за три последних года украинская армия стала "одной из самых эффективных на континенте".

Читайте также: МИД Латвии: РФ должна нести ответственность за агрессию в Украине

"Десятки тысяч украинцев защищают не только наш суверенитет, территориальную целостность, независимость, но и свободу, демократию в Европе и во всем мире, сдерживая Россию, чтобы она не могла продвигаться дальше, подрывать глобальную стабильность, уничтожаемую одним из постоянных членов Совбеза ООН, который выступает агрессором", - заявил Порошенко.

Также глава государства отметил необходимость развертывания в Донбассе миротворческой миссии, которая бы обеспечила мир в Украине, и поблагодарил международных партнеров за поддержку этой инициативы.

22 января 2018 года Порошенко заявил, что российская пропаганда подрывает суверенитет и демократию во всем мире и способы противодействия ей ищут на уровне Евросоюза и отдельных ее стран-членов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.