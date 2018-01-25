На базе СБУ открыт центр обеспечения кибербезопасности

Оборудование и программное обеспечение для работы центра СБУ получила в рамках выполнения первого этапа соглашения о трастовом фонде Украина-НАТО

В Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра СБУ получила в рамках выполнения первого этапа соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

По словам Грицака, в прошлом году специалисты службы зафиксировали и отбили более 50 кибератак различной степени мощности. Сотрудники СБУ установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак, отметил глава спецслужбы.

В центре налажена система обнаружения и реагирования на киберинциденты и открыта лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение и анализировать их.

Принципиальным аспектом работы центра будет его открытость для сотрудничества со всеми субъектами обеспечения кибербезопасности: учреждениями, организациями, предприятиями и профильными специалистами, отметили в СБУ. "Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", - сказал Грицак.

В дальнейшем, по его словам, при поддержке международного сообщества в Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский.

В конце декабря 2017 года СБУ заявила, что за последними кибератаками на правительственные и инфраструктурные информационные объекты стоят хакеры из России.

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