Порошенко в Давосе: Мы победим в гибридной войне, все будет окей

По словам президента, после победы над популистами и евроскептиками у Украины и ЕС "все будет в порядке", если демократический мир останется единым

Основой для единства цивилизованного мира в противостоянии гибридной агрессии России, популистам и евроскептикам должны быть демократические ценности, "а не деньги". Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам президента, когда его спрашивали в 2014-2016 годах, в какой конкретно помощи Евросоюза Украина нуждалась больше всего, он отвечал - "деньги, оружие и советников".

"Но мой ответ был также: больше всего нам нужно единство. Потому что, если Евросоюз будет разобщенным - неважно, по какой причине, - это ослабит не только ЕС, но и весь демократически мир. Единство Европейского Союза - наш топ-приоритет", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что еще одна сильнейшая угроза для Европы - это фейковые новости и популисты. "Пропаганда пытается изобразить Украину как страну без будущего. Мы не даем ей (пропаганде, - ред.) ни единого шанса. В прошлом году у нас было 2,5% роста экономики - во время войны. В 2018-м ждем 3,8% роста ВВП", - заявил он.

Порошенко также выступил с инициативой создания всемирной коалиции против РФ, которая "развернула непровозглашенную войну против нас всех".

"Учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и совместная программа для противостояния агрессии", - пояснил он.

Отвечая на вопрос медиатора сессии, каким он видит ближайшее будущее Украины и ЕС, президент снова призвал лидеров цивилизованного мира к единству.

"У всего мира должна быть одна повестка дня, единая стратегия и один ответ. Нужно быть едиными настолько, насколько это возможно. И основа для нашего единства - это наши ценности, а не деньги. Я совершенно уверен в том, что мы выиграем в информационной войне с ее фейковыми новостями и пропагандой, мы также будем победителями в гибридной войне, потому что за нами правда. И я абсолютно уверен в том, что после победы над популистами и евроскептиками все будет окей", - сказал он.

Глава государства добавил, что при помощи Литвы и Польши к 2021 году у Украины будут хорошие перспективы на вступление в ЕС.

Когда медиатор спросил Порошенко, каким будет его послание президенту США Дональду Трампу, тот успел сказать "все будет окей", после чего все засмеялись, а трансляция прервалась.

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Вчера, 25 января, в эфире онлайн-канала Bloomberg Порошенко заявил, что в Давосе у него состоялась "плодотворная дискуссия" по законопроекту об Антикоррупционном суде, и что в этом деле "есть прогресс". По его словам, во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард были определены временные рамки сотрудничества, в том числе по вопросу об антикорсуде.

Сегодня президент намерен обсудить с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и, возможно, американским лидером Дональдом Трампом поставки летальных вооружений США в Украину.

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