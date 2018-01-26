НАПК обнаружило нарушения в Госказначействе и Пенсионном фонде

Антикоррупционный орган требует от руководителей двух ведомств расследовать выявленные в них нарушения, касающиеся борьбы с коррупцией

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции внесло два предписания о нарушении требований законодательства об этическом поведении и урегулировании конфликта интересов главе Государственной казначейской службы Татьяне Слюз и председателю правления Пенсионного фонда Алексею Зарудному. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что по результатам проведенных проверок агентство установило несколько нарушений в вышеперечисленных ведомствах, среди которых несвоевременная подача э-деклараций за 2015 и 2016 годы, необеспечение надлежащих условий сообщения о коррупции по телефону, через официальный сайт и средства электронной связи.

"С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует от руководителей указанных ведомств провести служебные расследования и принять меры в установленном законом порядке, о результатах проведенной работы по затронутым вопросам проинформировать Нацагентство", - говорится в сообщении.

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24 января 2018 года сообщалось, что НАПК направило в суд протокол на замглавы Житомирского облсовета Максима Виливчука, который, как утверждают в агентстве, совмещал свою работу в органе местного самоуправления с бизнесом.

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