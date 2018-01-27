Порошенко о Давосе: Все было очень хорошо

Президент рассказал о результатах переговоров с представителями международных финансовых организаций

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе и переговорах с представителями международных финансовых организаций. Об этом он сообщил на брифинге, передает пресс-служба главы государства.

"Относительно результатов Давоса, если сказать одной фразой - все было очень хорошо", - сказал Порошенко.



Он назвал "очень конструктивными" детальные консультации с партнерами по международным финансовым организациям.



По его словам, были сформированы позиции по приезду экспертов и определены какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.



"Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для разработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно положительным", - отметил президент.



Он напомнил, что состоялись встречи, в частности, с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом, с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти. Помимо этого, он встретился с президентами Польши и Литвы, премьер-министрами Хорватии и Великобритании, лидерами Балтийских и Балканских стран.



"Если говорить о практических шагах, то я попросил Президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому совместные инвестиции и кредитование позволяет повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", - рассказал глава государства.



Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко заявил, что именно он создал в Украине независимые антикоррупционные институты - НАБУ и САП.

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