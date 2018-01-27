USD:  28.41  28.70   EUR:  35.19  35.85  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп хотел, но не успел встретиться с Порошенко в Давосе - CBS

27.01.2018 05:31
Госсекретарь США предупредил украинского президента, что у Трампа не хватило времени на переговоры с ним
Трамп хотел, но не успел встретиться с Порошенко в Давосе - CBS
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе у президента США Дональда Трампа 26 января не хватило времени на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила журналист телеканала CBS Маргарет Бреннан в Twitter.

"Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени", - сообщила она.

Смотрите также: Порошенко проведет встречу тет-а-тет с Трампом в Давосе - Климкин

Перед поездкой в Давос, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу тет-а-тет президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: В МИД назвали провокацией слухи о встрече Порошенко с Путиным

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 