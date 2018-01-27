Трамп хотел, но не успел встретиться с Порошенко в Давосе - CBS

Госсекретарь США предупредил украинского президента, что у Трампа не хватило времени на переговоры с ним

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе у президента США Дональда Трампа 26 января не хватило времени на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила журналист телеканала CBS Маргарет Бреннан в Twitter.



"Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени", - сообщила она.

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Перед поездкой в Давос, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу тет-а-тет президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.



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