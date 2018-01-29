США начали подготовку к передаче ПТРК Javelin Украине - Волкер
США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.
"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных Сил", - пояснил Волкер.
Он отметил, что речь идет об оборонной технике - не для нападения и не для применеия на линии конфликта, и она полезна только тогда, когда есть танковое нападение.
"Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальшейнему разжиганию конфликта - это наименьшее, чего бы мы хотели", - рассказал Волкер.
17 января начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.
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