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США начали подготовку к передаче ПТРК Javelin Украине - Волкер

29.01.2018 00:37
По словам спецпредставителя США, нужно время, чтобы подготовить объекты хранения техники и способы ее транспортировки
США начали подготовку к передаче ПТРК Javelin Украине - Волкер
Курт Волкер (скриншот видео)

США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных Сил", - пояснил Волкер. 

Он отметил, что речь идет об оборонной технике - не для нападения и не для применеия на линии конфликта, и она полезна только тогда, когда есть танковое нападение.

"Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальшейнему разжиганию конфликта - это наименьшее, чего бы мы хотели", - рассказал Волкер.

17 января начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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