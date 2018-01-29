Волкер: РФ готова к постепенному расширению миссии ООН в Донбассе

Миротворцы могут начать работу с линии соприкосновения, а потом разместиться на широкие территории, отметил спецпредставитель США по вопросам Украины

Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения в Донбассе, а на широких его территориях. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонной конференции с журналистами по результатам встречи с помощником президент РФ Владиславом Сурковым, сообщает Hromadske.ua.

"На прошлой встрече (с Сурковым, - ред.) Россия, по моему мнению, была более открытой к идее широкого мандата для миротворческой миссии", - сказал Волкер.

По его мнению, когда миротворческая миссия начнет работать, то со временем она может расширяться.

"Она может начать с линии соприкосновения, а затем разместиться на более широкие территории. В конце мы будем иметь миротворческую миссию на всей территории (Донбасса, - ред.) ", - сказал Волкер.

"Мы увидим, вернется ли российская сторона с обновленным предложением о том, как, по их мнению, должна работать (миссия, - ред.). И потом мы рассмотрим это предложение", - отметил Волкер.

Он уточнил, что пока не получил от Суркова информации о конкретных сроках идеи РФ по миротворцам.

27 января 2017 года помощник президента РФ заявил, что вариант миротворческой миссии ООН на востоке Украины "выглядит вполне реализуемым".

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