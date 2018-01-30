Из-за войны в Донбассе 26% граждан страдают от недоедания - ООН

В Украине из-за вооруженного конфликта в Донбассе 1,2 миллиона граждан испытывают острую нехватку продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы ООН.

По информации ведомства, это цифра составляет 26% населения Украины.

В общем в список стран, где наблюдаются проблемы с продовольствием из-за конфликтов, вошли 16 стран. В половине из этих стран четверть и более населения сталкиваются с недостатком еды. Помимо Украины недоедают в Йемене, Южном Судане, Сирии, Ливане, Центральноафриканской Республике, Афганистане и Сомали.

В ООН отмечают, что страдают от нехватки продовольствия и в других странах. По данным Всемирной продовольственной программы, в 2016 году число голодающих составляет 815 миллионов человек, в то время как годом ранее их было 777 миллионов.

В организации констатируют необходимость продолжать оказание гуманитарной помощи.

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