В Нацдружинах говорят, что оружие на патрулирование не берут

Руководство организации отмечает, что интересуется, у кого из дружинников есть оружие, чтобы в случае внешней агрессии дать бой

В Национальных дружинах заявляют, что не намерены патрулировать улицы с оружием, хотя, судя по словам представителей организации, у некоторых членов оно есть. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал руководитель Нацдружин Игорь Михайленко, сообщает ВВС Украина.

Он сказал, что, как руководитель организации, интересуется, у кого из его подчиненных есть оружие, чтобы в случае внешней агрессии адекватно на нее отреагировать. "Я хочу знать, у кого из моих соратников есть оружие, чтобы быстро собраться в одном месте и принять бой. Все", - сказал Михайленко.

"Если бы в 2014 году у меня был тот состав оружия, который сейчас есть, я бы не лежал мордой в низ на блокпостах, потому что милиции захотелось нас поунижать..." - сказал руководитель Нацдружин.

Он также заявил, что сейчас в его организации состоит около тысячи человек.

Михайленко исключил возможность ксенофобских нападений со стороны членов его организации, однако отметил, что сам исповедует идеологию национализма.

В Facebook Нацдружин сообщается, что члены организации регулярно проходят тренинги по обращению с оружием.

"Мы каждый день учимся правильно обращаться с оружием и изучаем основы тактики", - сказано в сообщении.

"Сейчас наш фронт - это улицы украинских городов. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы ни внутренние враги вроде сепаратистских свиней, ни антисоциальные элементы (наркобарыги, алкаши и т.п.) не смели угрожать простым украинским гражданам. Мы не пацифисты - мы откровенно говорим, что тот, кто нарушит закон и будет посягать на безопасность людей, будет кметь дело с железным кулаком авангарда Украинского национализма!" - заявляют в Нацдружинах.

Пресс-секретарь Национальных дружин Игорь Вдовин заявил, что в своих действиях члены организации руководствуются законом об охране общественного порядка и государственной границы, сообщает Укроинформ.

"Полномочия такие же, как у всех граждан Украины. Дружинники руководствуются законом Украины об охране общественного порядка и государственной границы. Если мы видим или обнаруживаем правонарушителя (представим ситуацию: кто-то обрисовывает стены, рекламирует наркотики), мы можем задержать его, вызвать полицию и передать в руки полиции. Еще мы руководствуемся статьей 207 УПК, в которой сказано, что украинец, видя правонарушения, должен ему помешать", - заявил Вдовин.

28 января политическая партия Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками общественной организации Национальные дружины. Представители организации заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями, "чтобы чистить родные города от разной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше". Событие вызвало резонанс в обществе и дискуссии о законности существования такой организации. Возникли версии о причастности к созданию организации главы МВД Арсена Авакова.

В МВД заявили, что члены Нацдружин имеют право охранять общественный порядок только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. При этом дружинники не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили.

Аваков заявил, что Национальные дружины - не его "помощники", а "общественное движение". "Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные образования. Я хочу, чтобы все были спокойны", - сказал он.

Ранее Михайленко также заявил, что деятельность Нацдружин финансируется "за счет активизма, альтруизма", членских взносов и "взаимопомощи украинской нации".

Тема дня: Нацдружины - армия Авакова или гражданская инициатива

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