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Генпрокуратура объявила в розыск Азарова и Арбузова

31.01.2018 14:56
Бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича правоохранители подозревают в хищении более пяти миллиардов гривень
Генпрокуратура объявила в розыск Азарова и Арбузова

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как уточнили в ГПУ, Азарова разыскивают по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд гривень.

Арбузов объявлен в розыск "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - пишет глава ГПУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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