Умеров в Европарламенте призвал мир не признавать выборы Путина

Он также призвал международное сообщество к бойкоту финальной части Кубка мира по футболу, которая в этом году должна пройти в РФ

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров назвал будущие выборы президента РФ недействительными и призвал демократическое международное сообщество не признавать их. Об этом Умеров заявил на слушаниях в Европарламенте, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Приближаются выборы Путина 18 марта. Был намеренно выбран день так называемого присоединения Крыма и Севастополя к РФ. Юридически Крым является украинской территорией. На этой территории РФ проводит выборы. Можно ли признавать эти выборы? Это недействительные выборы. Каждая страна, включая ведущие государства мира, имеет все основания не признавать результаты выборов Путина", - заявил Умеров.

Он отметил, что признание этих выборов будет "аморальным".

Кроме того, Умеров призвал международное сообщество к бойкоту финальной части Кубка мира по футболу, которая в этом году должна пройти в РФ.

15 декабря 2017 г в Российской Федерации официально объявили о назначении даты выборов президента страны-оккупанта. Ранее это планировали сделать 11 марта (второе воскресенье месяца), но в итоге нелегитимная Госдума решила перенести всенародное голосование на 18 марта - день "оформления" Россией ее силового захвата украинского Крыма в 2014 году.

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