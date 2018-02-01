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ВСУ не нарушили Минск взятием под контроль Новоалександровки

01.02.2018 05:03
В штабе АТО заверили, что село Новоалександровка на линии разграничения изначально была территорией, подконтрольной Украине
ВСУ не нарушили Минск взятием под контроль Новоалександровки
Скриншот видео

Вооруженные Силы Украины не нарушили минские соглашения, когда взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области в "серой зоне". Об этом сказал спикер штаба АТО Василий Лабай, передает УНИАН.

"Это произошло несколько дней назад, к сожалению, деталей операции и всего, что происходило, я не могу говорить. (...) Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении минских соглашений речи не может быть", - сказал спикер штаба.

По его словам, согласно минским соглашениям, Новоалександровка принадлежит к подконтрольной Украине территории. 

Новоалександровка в ходе конфликта оказалась между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированными районами Луганской области.

Украинские военные вошли в село несколько дней тому. Боевики время от времени пытаются вернуть утраченный контроль, применяя стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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