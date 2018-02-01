ВСУ не нарушили Минск взятием под контроль Новоалександровки
Вооруженные Силы Украины не нарушили минские соглашения, когда взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области в "серой зоне". Об этом сказал спикер штаба АТО Василий Лабай, передает УНИАН.
"Это произошло несколько дней назад, к сожалению, деталей операции и всего, что происходило, я не могу говорить. (...) Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении минских соглашений речи не может быть", - сказал спикер штаба.
По его словам, согласно минским соглашениям, Новоалександровка принадлежит к подконтрольной Украине территории.
Новоалександровка в ходе конфликта оказалась между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированными районами Луганской области.
Украинские военные вошли в село несколько дней тому. Боевики время от времени пытаются вернуть утраченный контроль, применяя стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
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