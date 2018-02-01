Черный список Минкульта пополнился Меньшовым и Резником

Российский поэт Илья Резник и актер и режиссер Владимир Меньшов включены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, на основании обращений СБУ

Список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, пополнился двумя российскими артистами - поэтом Ильей Резником и актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Соответствующий приказ Министерства культуры от 30 января 2018 года №86 опубликован на сайте ведомства.

"Обновить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что артисты внесены в черный список "на основании обращений Службы безопасности".

В марте 2016 года СБУ на пять лет запретила Меньшову въезд в Украину.

Читайте также: Режиссер Михалков и рэпер Баста теперь под запретом в Украине

В апреле 2017-го Меньшов подтвердил опубликованную в СМИ информацию о передаче им денег боевикам в оккупированном Донбассе.

Что касается Резника, то он в августе 2017 года был внесен в базу данных сайта Миротворец за незаконное посещение временно аннексированного Россией Крыма.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.