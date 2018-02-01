Билецкий: Нацдружины "помогли" принять бюджет в Черкассах

Он утверждает, что это было не вмешательство в работу депутатов, а "естественная помощь"

Среди лиц, которые присутствовали 29 января во время принятия местного бюджета в горсовете Черкасс, были представители Национальных дружин. Об этом в эфире 112 Украина заявил лидер партии Национальный корпус, инициировавшей создание дружин, Андрей Билецкий.

Он утверждает, что это было не вмешательство в работу депутатов, а "естественная помощь".

По словам Билецкого, если члены Нацдружин препятствовали деятельности депутатов, то "пусть прокуратура подает на них в суд".

Фото: rada.cherkasy.u

Как сообщила пресс-служба горсовета Черкасс, депутаты приняли бюджет на 2018 год, "благодаря вмешательству АТОвцев".

Во время рассмотрения бюджета активисты и бойцы АТО не выпускали депутатов из сессионного зала.

"Мы сегодня пришли, чтобы протянуть вам (депутатам - ред.) руку помощи, если вы сами не можете договориться между собой", - сказал присутствовавший в зале представитель Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.

28 января 2018 года политическая партия правого толка Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками "дружин". Те заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями, "чтобы очистить родные города от разной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше".

В МВД заявили, что члены Нацдружин имеют право охранять общественный порядок только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. При этом дружинники не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили.

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