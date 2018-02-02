Гужва позорно сбежал из Украины перед приговором суда - Луценко

Генпрокурор сказал, что главный редактор Страна.ua является фигурантом двух производств: о вымогательстве и неуплате налогов в особо крупных размерах

Подозреваемый в вымогательстве главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва сбежал из Украины перед самым приговором суда в деле о неуплате налогов. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокурор ходатайствовал о мере пресечения не за две, не за три недели, а за месяц - 8.12 прокурор объявил о необходимости продления меры пресечения для Гужвы", - отметил он.

Генпрокурор напомнил, что Гужва является фигурантом двух производств: о вымогательстве (в этом деле суд принял решение о мере пресечения в виде залога) и о неуплате налогов в особо крупных размерах (в декабре оно находилось в суде на стадии дебатов, и прокуратура уже не имела права подавать письменные ходатайства).

Последующие заседания суда, по словам Луценко, срывались якобы стороной защиты.

"Таким образом они дотянули до даты, когда заканчивалась ранее установленная мера пресечения... И Гужва позорно, как оказалось, сбежал с этапа дебатов, перед приговором суда", - сообщил глава ГПУ.

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Говоря о втором деле, Луценко отметил, что прокуратура будет ходатайствовать о конфискации ранее внесенного залога в бюджет и изменении меры пресечения в виде государственного, а потом международного розыска.

"Конечно, обо всем этом мы проинформировали через МИД наших австрийских коллег, и надеюсь, эта информация покажет им отсутствие политических преследований. Речь идет исключительно об экономических и общеуголовных преступлениях - вымогательстве", - заявил Луценко.

"В данном случае никто не имеет претензий - и пока я генпрокурор, не будет таких дел - к контенту какого-либо издания, конечно, если оно не содержит информацию, призывающую к изменению государственного устройства или территориальной целостности. Но экспертизы не подтвердили такого контента в деятельности подконтрольных Гужве изданий. Поэтому ко всему остальному контенту, который резко критикует власть, у нас нет никаких претензий", - добавил Луценко.

31 января 2018 года Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища.

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