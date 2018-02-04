Польша готова к диалогу по закону о "бандеризме"

Польский премьер уже создал исторически-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной по принятому закону

Польские власти готовы к диалогу с Израилем и США об одобренном законе по Институту национальной памяти. Об этом заявил глава постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Польское Радио.

По его словам, этот конфликт не полезен для Польши, потому власти готовы к переговорам. Сасик также сообщил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал диалог, проведя телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Премьер-министр создал исторически-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все самые важные лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. У нас есть надежда на добрую волю наших партнеров в Израиле и США, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, в котором нет никакого смысла и реальных оснований", - рассказал Сасик.

Напомним, что после одобрения парламентом 26 января закон об Институте национальной памяти передан на подпись президенту. Закон предполагает запрет пропаганды "бандеризма" в Польше - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле заявили, что принятый в Польше закон может быть признан отрицанием Холокоста.

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