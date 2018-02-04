Прокуратура подозревает Портнова в причастности к аннексии Крыма

Прокуратура проверяет информацию о том, что Портнов - автор постановления Рады Крыма времен начала оккупации

Прокуратура Крыма проверяет причастность замглавы администрации Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховой Рады Крыма во время начала оккупации полуострова. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко, передает Громадське радио.

Как уточняется, информация о том, что именно Портнов автор этого постановления содержится в так называемых "пленках Глазьева", ранее опубликованных в СМИ. Удовиченко пояснил, что эти пленки стали материалами уголовного производства и информация на них проверяется правоохранительными органами.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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