Порошенко ввел в действие решение СНБО о нацбезопасности
Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко.
Глава государства подписал указ
Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
О каких конкретно мерах идет речь, публично не сообщается.
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