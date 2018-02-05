Саакашвили не получит статус беженца: политик проиграл апелляцию
Отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца (или того, кому нужна дополнительная защита государства) бывшему президенту Грузии и нынешнему лидеру оппозиционной партии Рух нових сил Михаилу Саакашвили признан законным в Киевском апелляционном админсуде.
"Жалобы ГМС и Саакашвили оставить без удовлетворения... Решение Окружного (административного) суда от 3 января оставить без изменений", - зачитал вердикт коллегии судей Андрей Коротких.
Это судебное решение, по его словам, вступает в силу с момента его оглашения, то есть с 5 февраля 2018 года.
Адвокат Саакашвили заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.
У себя в Facebook политик посетовал на то, что "теряет статус нахождения в Украине", назвав вердикт "очередным решением Порошенко, а не суда".
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В июле 2017 года президент лишил Саакашвили гражданства Украины. 3 января 2018-го Окружной админсуд Киева отказал политику в признании незаконным решения ГМС об отказе в статусе беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.
Также в начале года Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" во время пребывания его на должности президента Грузии, и дал три года тюрьмы.
26 января суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест.
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