Франция призвала Кремль выполнять Минск

Франция привержена суверенитету Украины в ее международно признанных границах и не признает незаконную аннексию Крыма, говорится в сообщении МИД

Франция призвала Россию выполнять минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел Павлом Климкиным обсудили ситуацию в Донбассе.

"Франция привержена суверенитету Украины в ее международно признанных границах и не признает незаконную аннексию Крыма. Конфликт, продолжающийся в Донбассе, еженедельно уносит жизни людей", - говорится в сообщении французского МИД.

"Франция, которая с Германией выполняет роль посредника, призывает Россию выполнять минские соглашения, особенно в части, касающейся безопасности, а также ожидает, что Украина продолжит реализацию тех мер, которые ей предстоит выполнить. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса ", - заявили в МИД Франции.

28 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовали освобождение 73 заложников и призвали к скорейшему освобождению остальных украинцев.

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