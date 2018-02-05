Венгрия требует ввести миссию ОБСЕ в Западную Украину

По данным СМИ, 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде

Министерство иностранных дел Венгрии осудило "нападение" на офис организации закарпатских венгров в Ужгороде и призвало ввести в западный регион Украины миссию ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Там ожидают, что украинские власти найдут виновников инцидента как можно быстрее и выяснят, каковы были мотивы их действий. Также в правительстве Венгрии хотят гарантий безопасности для закарпатских венгров.

"Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ в Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине", - говорится в заявлении МИД Венгрии.

Как ранее сообщил сайт Mukachevo.net со ссылкой на председателя организации закарпатских венгров, народного депутата Украины Василия Брензовича, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Тогда в комментарии изданию пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева подтвердила "задымление в одном из офисов Ужгорода", однако отметила, что на данный момент правовая квалификации случая не установлена.

Сегодня в комментарии корреспонденту LIGA.net Щеголева сказала, что не может подтвердить факт инцидента.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокацию, заявив, что в здание организации был брошен коктейль Молотова.

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