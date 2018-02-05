Минкульт внес в "черный список" еще четверых россиян

Среди прочих в список внесен режиссер Александр Якимчук

Министерство культуры пополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, еще четырьмя фамилиями. Это следует из приказа №93 от 1 февраля 2018 года, который опубликован на сайте ведомства 5 февраля.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 февраля список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, пополнился двумя российскими артистами - поэтом Ильей Резником и актером и режиссером Владимиром Меньшовым.

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