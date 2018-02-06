США рассмотрят законопроект о киберсотрудничестве с Украиной
Руководство Республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса поставит на голосование законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил автор законопроекта конгрессмен-демократ от Пенсильвании Брендан Бойл.
"Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал он в своем Twitter.
7 апреля 2017 года посольство Украины в США сообщило, что Конгрессе США зарегистрировали законопроект об усилении кибербезопасности Украины члены комитета по иностранным делам Палаты представителей и украинского кокуса Конгресса, конгрессмен-демократ Бойл и республиканец Фитцпатрик.
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