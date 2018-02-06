Истек срок ночного домашнего ареста для Саакашвили - адвокат

В ночь на 6 февраля мера пресечения автоматически аннулировалась

В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, как меры пресечения, для экс-лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили. Об этом в сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.



"В 24-00, в ночь с 5 на 6 февраля истекает срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 22.00 до 7.00) и ограничения выезда из Киева без разрешения прокурора", - сообщил адвокат, отмечая, что мера пресечения автоматически аннулируется.



По его словам, Саакашвили больше не ограничен в передвижении, за исключение того, что, как подозреваемый, должен получать повестки и являться на следственные действия.



"Чтобы в отношении Саакашвили снова продлить сроки действия меры пресечения, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументировано указать причины - почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков", - отметил Чернолуцкий



Он также заявил, что пропуск срока подачи данного ходатайства - "грубое процессуальное нарушение" и может быть основанием для для отказа в принятии к производству ходатайства о продлении действия домашнего ареста.



"Остается большой загадкой истинная причина - почему Генпрокуратура отказалась продлить меру пресечения Михаилу Саакашвили?", - спросил адвокат. "Либо власть намерена таким образом "очистить" статус Саакашвили для подготовительных действий связанных с беспредельным принудительным выдворением его из Украины или готовит почву для незаконной экстрадиции Михаила в Грузию", - добавил он.



Ченолуцкий добавил, что срок досудебного расследования дела "Курченко-Дангадзе" был в январе этого года продлен постановлением замгенпрокурора до мая 2018 года. В таком случае должны были продлить и меру пресечения применяемая к подозреваемому.

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В июле 2017 года президент лишил Саакашвили гражданства Украины. 3 января 2018-го Окружной админсуд Киева отказал политику в признании незаконным решения ГМС об отказе в статусе беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Также в начале года Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" во время пребывания его на должности президента Грузии, и дал три года тюрьмы.

26 января суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

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