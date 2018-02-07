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Украина заявит о нелегитимности выборов президента в РФ в Крыму

07.02.2018 05:58
Перед президентскими выборами в России крымчанам массово принудительно оформляют российские паспорта - чтобы проголосовали на нелегитимных выборах
Украина заявит о нелегитимности выборов президента в РФ в Крыму
Ирина Геращенко

Украина будет поднимать вопрос нелегитимности выборов президента России в оккупированном Крыму на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также во время заседаний Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и НАТО. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента. 

"Накануне выборов президента Российской Федерации на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно избирать президента России на украинской территории", - заявила  Геращенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что российские президентские выборы будут сомнительными с точки зрения легитимности из-за голосования в оккупированном Крыму. 

В 2016 году ОБСЕ проигнорировала нелегитимные выборы в Думу на территории Крыма, поскольку Крым - не Россия.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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