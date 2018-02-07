Янукович сдал Крым и Украину сознательно - Наливайченко

Трижды еще до победы Революции в Украине уже работали высокого уровня группы ФСБ Российской Федерации, сказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко

Генералы ФСБ России в декабре 2013 и январе 2014 года трижды приезжали в Украину для подготовки российской агрессии. Об этом на допросе в Оболонском суде Киева сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Наливайченко, эту информацию он передал в 2015 году в Генпрокуратуру, а затем рассекретил. "Янукович сдал Крым и Украину сознательно", - добавил он.

"В январе 2014, декабре 2013 года три раза высокопоставленные группы российских офицеров и генералов ФСБ приезжали в Украину. Все это задокументировано: 30 генералов и офицеров, после этого шесть, после этого семь. Они не просто так посещали Украину с разрешения, я уверен, Януковича. Они находились на антитеррористическом полигоне СБУ недалеко от Киева - Пятихатки. И в Киеве, в центральном аппарате", - сказал он.

По его словам, приезжали те офицеры и генералы, которые в ФСБ России отвечали за защиту конституционного строя.

"То есть - это те специалисты в кавычках, которые уже готовили на нашей территории при предательстве Януковича и бывшего главы СБУ Якименко российскую агрессию. Больше того, их принимали, размещали, у них - правительственная связь Роса", - добавил Наливайченко.

Он подчеркнул, что "это не террористические разговоры. "Трижды еще до победы революции тут уже работали высокого уровня группы ФСБ Российской Федерации", - резюмировал он.

7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене Януковича.

Читайте также: Наливайченко: Янукович вернул в Крым ФСБ и назначил шпионов в СБУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.