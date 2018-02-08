"Артем, у нас проблемы": Луценко рассказал о конфликте с Сытником
Срыв тайных спецопераций НАБУ при расследовании коррупции в Миграционной службе и последовавший за этим публичный конфликт бюро с ГПУ и СБУ "был ошибкой", и чтобы такое не повторилось, нужно модернизировать законодательство. Об этом в эфире программы ТСН на канале 1+1 заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Публичное противостояние недопустимо и не может быть повторено... Сейчас мы видим дорожную карту выхода из ситуации. В законе написано, что все работники НАБУ набираются на открытом конкурсе: это императивная норма и не имеет исключений. Я прекрасно понимаю, что набирать секретного агента на открытом конкурсе - мягко говоря, неразумно. Нужно внести изменения в закон, просто написать в скобках "...кроме секретных агентов", - пояснил он.
Луценко коротко пересказал свою версию того, что в бюро первоначально назвали умышленным срывом их спецоперации.
"Как это было: к нам поступает заявление от... Пимаховой (замглавы ГМС, которую "провоцировал" агент бюро, - ред.), что ее якобы долгое время провоцируют на получение взятки. Что я должен сделать по закону? Зарегистрировать производства. В ходе санкционированных судом оперативных мероприятий мы видим, как на двух квартирах собираются люди и обсуждают вещи, похожие на провоцирование взятки. В конце концов, происходит ключевой разговор, где к Пимаховой звонит этот человек и говорит, что готов предоставить сумму, которую называл ранее. Этого человека задерживают, места его встреч обыскивают. Во время обысков прокуратуре стало понятно, что это квартиры НАБУ", - рассказал он свою версию событий.
После этого, добавил глава ГПУ, он позвонил директору бюро Артему Сытнику и сказал: "Артем, у нас проблемы. Есть предложение завтра провести в 09:00 совещание".
"Ровно в 08:45 появляется заявление от пресс-службы НАБУ о том, что ГПУ и СБУ сорвали их операции", - подчеркнул генпрокурор.
По словам Луценко, у него было после этого несколько встреч с Сытником.
Тема дня: Луценко против Сытника: что надо знать о конфликте
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:47
-
14:03
-
14:16
-
13:36
-
13:02
Новости партнеров
- 70626
- 68888
- 57436
- 35168
- 31492