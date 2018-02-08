Закон о деоккупации Донбасса передали на подпись Порошенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подписал документ и направил его на Банковую

Председатель парламента Андрей Парубий направил на подпись президенту Петру Порошенко закон по Донбассу - "об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В разделе "прохождение законопроекта" указано, что он передан на подпись главе государства.

"8 февраля закон подписан председателем Верховной Рады… 8 февраля закон направлен на подпись президенту", - говорится в карточке документа.

Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант

18 января 2018 года на третий день рассмотрения правок к тексту документа Верховная Рада проголосовала за то, чтобы признать Россию агрессором и оккупантом в Донбассе - об этом речь идет в законопроекте №7163.

Он узаконивает применение армии и других формирований сил безопасности для сдерживания и отражения российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. Подробнее о законе можно почитать здесь.

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, этот закон "вряд ли что-то меняет" в контексте того, что происходит на востоке Украины: он лишь упорядочивает некоторые важные моменты. То, что происходит четвертый год в Донбассе, теперь можно назвать - по крайней мере неформально - вторжением РФ и оккупацией, заявил дипломат.

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