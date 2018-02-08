Сытник: Власть пыталась уничтожить НАБУ

Все декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине, отметил директор ведомства Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что власть пыталась уничтожить НАБУ, и в декабре была не последняя попытка. Об этом он заявил во время отчета о своей работе, передает корреспондент LIGA.net.

"Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я", - сказал он.

По его словам, представители власти и правоохранительных органов в конце 2017 года сделали немало для того, чтобы разрушить бюро и устранить его руководство.

"Я не привык переходить на личные оскорбления, в отличие от других представителей правоохранительных органов. Но тогда была психическая атака", - добавил он.

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"Когда у власти не выходит назначить аудитора, который в любом случае напишет, что у нас все плохо, наступает следующая стадия... Я был в Вашингтоне, и скажу, что все эти декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине", - отметил он.

Сытник добавил, что не рассчитывает на улучшение ситуации: "Я не думаю, что это была последняя попытка. Каждое расследование может вызывать такие действия".

Сытник о конфликте с Луценко также заявил: "Я ни с кем ничего не начинал и ни с кем ничего не исчерпывал".

1 декабря 2017 года Сытник заявил , что СБУ и ГПУ умышленно сорвали все операции, которые осуществлялись подразделением бюро под прикрытием в Миграционной службе. Антикоррупционеры "разрабатывали" замглавы ГМС Дину Пимахову. Луценко ответил , что весь аппарат НАБУ "нелегален", а методы его работы - "незаконны"; в ГПУ также обнародовали фамилию агента НАБУ и показали ее лицо.





В начале 2018-го он заверил , что "никакой войны" между ГПУ и НАБУ нет, а публичное выяснение отношений - "наибольшая ошибка прошлого года".









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