Сытник: Власть пыталась уничтожить НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что власть пыталась уничтожить НАБУ, и в декабре была не последняя попытка. Об этом он заявил во время отчета о своей работе, передает корреспондент LIGA.net.
"Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я", - сказал он.
По его словам, представители власти и правоохранительных органов в конце 2017 года сделали немало для того, чтобы разрушить бюро и устранить его руководство.
"Я не привык переходить на личные оскорбления, в отличие от других представителей правоохранительных органов. Но тогда была психическая атака", - добавил он.
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"Когда у власти не выходит назначить аудитора, который в любом случае напишет, что у нас все плохо, наступает следующая стадия... Я был в Вашингтоне, и скажу, что все эти декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине", - отметил он.
Сытник добавил, что не рассчитывает на улучшение ситуации: "Я не думаю, что это была последняя попытка. Каждое расследование может вызывать такие действия".
Сытник о конфликте с Луценко также заявил: "Я ни с кем ничего не начинал и ни с кем ничего не исчерпывал".
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