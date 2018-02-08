Янтарное дело: САП завершит производство в феврале

Заканчиваются последние процессуальные действия, связанные с рассекречиванием и проведением экспертиз по янтарному делу, отметил глава САП

В янтарном деле, в котором фигурируют народные депутаты Борис Розенблат и Максим Поляков, заканчиваются последние процессуальные действия. Об этом во время отчета о своей работе заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

"Заканчиваются последние процессуальные действия, связанные с рассекречиванием и проведением экспертиз. Это производство в феврале-марте мы планируем к завершению", - сказал он.

Комментируя реплику о том, что Розенблат спокойно ходит по телеканалам, Холодницкий сказал: "Это его право. Он народный депутат, тут мы влиять не можем".

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14 июля 2017 года глава САП заявил, что Розенблат и Поляков по-прежнему могут препятствовать расследованию против них.

21 июля суд назначил для Полякова залог в размере 304 тыс грн, обязал надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта. Позднее нардеп внес залог и заявил, что браслет носить не собирается. В НАБУ ответили, что отказ повлечет открытие против депутата нового производства.

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