Янтарное дело: САП завершит производство в феврале
В янтарном деле, в котором фигурируют народные депутаты Борис Розенблат и Максим Поляков, заканчиваются последние процессуальные действия. Об этом во время отчета о своей работе заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.
"Заканчиваются последние процессуальные действия, связанные с рассекречиванием и проведением экспертиз. Это производство в феврале-марте мы планируем к завершению", - сказал он.
Комментируя реплику о том, что Розенблат спокойно ходит по телеканалам, Холодницкий сказал: "Это его право. Он народный депутат, тут мы влиять не можем".
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14 июля 2017 года глава САП заявил, что Розенблат и Поляков по-прежнему могут препятствовать расследованию против них.
21 июля суд назначил для Полякова залог в размере 304 тыс грн, обязал надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта. Позднее нардеп внес залог и заявил, что браслет носить не собирается. В НАБУ ответили, что отказ повлечет открытие против депутата нового производства.
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