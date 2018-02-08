Взятка $500 тысяч: Сытника насмешила ситуация с побегом Бабенко
Подозреваемого в даче взятки сотруднику НАБУ депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, который сбежал во время визита к нему следователей, никто не собирался задерживать. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.
Комментируя ситуацию с Бабенко, Сытник рассмеялся: "Что касается того, что он сбежал - так его никто не задерживал. Просто немного испугался. К нему пришел следователь вручить ему подозрение. Без намерения задержания. Но на всякий случай он открыл окно и сбежал".
По его словам, дело, по которому Бабенко проходит как подозреваемый, расследует Генпрокуратура, а НАБУ только обеспечивает оперативное сопровождение.
"Я когда читал, мне было немного смешно, потому что это преступление не относится к категории особо тяжких... Решение о том, задерживать или нет, принимают следователи генеральной прокуратуры. Следователь решил не задерживать, потому что не видел оснований. Но подозреваемому показалось, что его задерживают", - отметил он.
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12 января НАБУ объявило депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его возможному сообщнику подозрение. Эти двое, считают в бюро, предлагали сотруднику НАБУ взятку $500 тысяч за снятие ареста со счетов предприятия, которое может быть задействовано в коррупционной схеме по растрате бюджетных средств Одессы, вырученных от продажи здания мэрии по завышенным ценам. Речь идет о 185 млн грн по так называемому делу Труханова.
В ГПУ позднее заявили, что ГПУ фигурант дела скрылся от правоохранителей за границей, а затем добавили, что "проверяют информацию о возможном бегстве в Приднестровье".
16 января Бабенко написал у себя в Facebook, что "вернулся в Киев и официально подтвердил готовность сотрудничать с правоохранителями и разобраться в сложившейся ситуации".
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