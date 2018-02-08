Глава САП сообщил о продвижении дел одиозных судей Чауса и Бурана

Дело Чауса поставлено на паузу - ожидают его экстрадиции, а в деле Бурана, который отстреливался от детективов НАБУ, приговор ожидается к концу марта

Дело одиозного судьи Николая Чауса поставлено на паузу - САП и НАБУ ожидают решения молдавской стороны по его экстрадиции. В деле одесского судьи Алексея Бурана, который во время задержания отстреливался от детективов НАБУ, приговор ожидается к концу марта. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий заверил, что все необходимые документы для экстрадиции Чауса в Украину поданы. Теперь решение и сроки зависят только от молдавской стороны. "Мы на это влиять не можем, хотя очень хотим", - объяснил он.

Глава САП добавил, что Чаус обжалует в Молдове каждое процессуальное действие. В том числе, ожидается решение президента по политическому убежищу. "Процесс идет по молдавскому законодательству. Мы ждем", - сказал Холодницкий.

По его словам, как только подозреваемый Чаус будет доставлен в Украину, пройдет не больше месяца до начала судебного процесса: "У нас все готово".

Комментируя освобождение из СИЗО под круглосуточный домашний арест судьи Бурана, Холодницкий напомнил, что он провел в изоляторе 22 месяца.

"Человек уже 22 месяца отбывал наказание. Вы знаете, что закон Савченко еще распространяет свое действие на это дело. Фактически 44 месяца, то есть 3,5 года, уже могут быть ему засчитаны как будущее наказание. Возможно", - отметил он.

Сейчас коллегия судей после почти двух лет слушаний решила рассматривать дело через день. "Мы ожидаем уже до конца марта приговора по этому делу. Прокурору придется немного пожить в Николаеве, через день заседания, смысла ездить из Киева нет", - сказал он.

Глава НАБУ Артем Сытник обратил внимание на то, что два года дело слушалось "непонятно каким образом". И только когда подозреваемый вышел из-под стражи, заседания были назначены через день. "Если бы в таком режиме слушали раньше, дело было бы закончено. Мы каждый день получаем примеры того, насколько сложно с нынешними представителями Фемиды работать", - подчеркнул Сытник.

Читайте также: Высший совет правосудия уволил беглого судью Чауса за прогулы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.