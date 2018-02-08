Марта Борщ стала адвокатом беглого нардепа Онищенко
08.02.2018 17:08
Накануне Борщ попросила не рассматривать ее кандидатуру на аудитора для НАБУ, она заявила, что слишком занята другими делами
Марта Борщ (фото - facebook.com/IegorSoboliev)
Американский прокурор Марта Борщ, которая обвиняла Павла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко. Депутат подтвердил эту информацию корреспонденту LIGA.net.
Ранее сегодня Марта Борщ попросила больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора для Национального антикоррупционного бюро. "Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в письме Борщ.
17 июня 2016 года генпрокурор Юрий Луценко направил в парламент представление САП о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко, как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа. 29 июня в Верховной Раде удовлетворили представление. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, Онищенко покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.
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6 ноября агентство DW со ссылкой на бургомистра поселка Герцлаке, в котором поселился Онищенко, сообщило, что политик-беглец еще несколько месяцев назад подал необходимые для получения немецкого гражданства документы. Глава общины Ганс Бескен утверждает, что обещал лично способствовать Онищенко в получении гражданства ФРГ. Сам Онищенко заявил, что планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.
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