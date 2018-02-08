Марта Борщ стала адвокатом беглого нардепа Онищенко

6 ноября агентство DW со ссылкой на бургомистра поселка Герцлаке, в котором поселился Онищенко, сообщило, что политик-беглец еще несколько месяцев назад подал необходимые для получения немецкого гражданства документы. Глава общины Ганс Бескен утверждает, что обещал лично способствовать Онищенко в получении гражданства ФРГ. Сам Онищенко заявил, что планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

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