У задержанного Шепелева нашли документы пособника боевиков: фото

Экс-депутата подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, также ему инкриминируют госизмену

У задержанного бывшего народного депутата Александра Шепелева правоохранители обнаружили удостоверение так называемого сотрудника одной из структур террористической организации ДНР - "министерства госбезопасности". Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что Главная военная прокуратура расследует уголовное производство по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений бывшего нардепа, который с 2014 года находился в розыске.

"8 февраля 2018 года указанное лицо задержано сотрудниками СБУ. При себе у задержанного обнаружены ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого министерства государственной безопасности ДНР", - сообщила Сарган.

Судя по опубликованным ею фотографиям, у Шепелева изъяли паспорт гражданина Украины "Николая Боруха" и вышеупомянутое "удостоверение", выданное на это же имя.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что против подозреваемого военная прокуратура также ведет расследование по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

"Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский райсуд Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание назначено на 11:30, судья Литвинова, Крестовый переулок, 4", - написала Сарган.

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Сегодня, 9 февраля, стало известно, что правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до последнего времени находился на территории России.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка. Также экс-нардеп фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера Родовида Сергея Дядечко.

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