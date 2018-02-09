"Пропавшему" мэру Одессы в очередной раз продлили отпуск

После планового отпуска и командировок в Афины и Давос Труханов ушел на отдых за свой счет и уже полтора месяца не появляется на работе

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который уже полтора месяца не появляется на рабочем месте, снова не вышел на работу и продлил себе отпуск до 11 февраля. Согласно распоряжению на сайте Одесского горсовета, он взял отпуск за свой счет.

Труханов должен был выйти на работу в пятницу, 9 февраля.

После планового отпуска и командировок в Афины и Давос Труханов ушел на отдых за свой счет и до сих пор не вышел на работу.

Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года.

Некоторые СМИ объясняют неприбытие в Одессу Труханова тем, что продолжается расследование детективами НАБУ махинации с покупкой Одесской мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривень для размещения в здании "Евромэрии".

Установлено, что сначала здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" было продано за 4 млн грн, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия. В декабря 2016 года следователи НАБУ инициировали наложение ареста на счета компании-продавца "Девелопмент элит".

Соломенский райсуд Киева по ходатайству НАБУ арестовал банковский счет, на который были переведены 185 млн грн за здание для "Евромэрии" Одессы, поскольку цена была явно завышена.

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Ранее сообщалось, что Труханов уже 41 день отсутствует на работе.

По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеетгражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию.



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